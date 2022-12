Trieste, la discesa in mountain bike dei 500 gradini della Grotta Gigante

In questo periodo di off season, grazie alla disponibilità e alla cortesia di tutto lo staff della Società Alpina delle Giulie, l'associazione sportiva Gravity Team ha avuto l'opportunità di fare una sorta di viaggio nel tempo e una discesa verso il centro della terra, scendendo per la prima volta in assoluto con delle mountain bike, i 500 gradini della Grotta Gigante, che dalla superficie conducono al fondo della cavità ipogea più grande al mondo. La Grotta Gigante che si trova a circa 10 km da Trieste è caratterizzata da un ambiente esclusivo di rara bellezza, tra stalagmiti e stalattiti millenarie che formano un'immensa cavità profonda 100 mt, lunga 170 mt e larga 76 mt che può contenere l'intera basilica di S.Pietro. Con questo video il Team ha voluto condividere con tutti questa eccezionale esperienza.

01:56