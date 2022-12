Trieste Trasporti, orario festivo e ridotto a Natale e Capodanno: ecco quali linee saranno sospese

TRIESTE Nei giorni di Natale e Capodanno – fanno sapere il Comune di Trieste e Trieste Trasporti – sarà operativo a Trieste un orario festivo ridotto del Trasporto pubblico locale che avrà indicativamente inizio alle 7.

Linee sospese o deviate di Trieste Trasporti

Tutte le corse della linea 20 transiteranno in entrambe le direzioni per Borgo San Sergio e strada di Farnei.

Saranno sospese le linee 2/, 7, 12, 17/, 21, 31 e 52.

Alcune corse della linea 27 in partenza da Muggia per Muggia Vecchia saranno deviate per strada di Lazzaretto e San Floriano (nell’orario scaricabile da questo link, le corse deviate sono indicate con la dicitura LAZZ).

La linea 18 sarà regolarmente attiva in entrambe le giornate, ma esclusivamente lungo il tratto fra largo della Barriera Vecchia e piazza Foraggi.

Il servizio delle linee serali A, B, C e D avrà inizio alle 20:30.

Sospeso il tratto della linea A fra piazza Goldoni e viale dei Campi Elisi (sostituito dalla linea D). Regolare invece il tratto fra piazza Goldoni, via de Marchesetti e Cattinara.

Le corse della linea D in partenza da piazza Goldoni per via di Campo Marzio transiteranno lungo il percorso della linea 9. Regolari i tratti della linea D fra piazza Goldoni e via Cumano e fra via di Campo Marzio e piazza Goldoni.

Ultime partenze anticipate il 24 e il 31

Infine, sabato 24 e sabato 31 dicembre le ultime partenze di alcune linee saranno anticipate per consentire anche al nostro personale di celebrare le feste in famiglia.

Ecco gli orari di Natale e Capodanno di tutte le linee e le ultime partenze (laddove modificate) del 24 e del 31 dicembre: qui il link

Tutti gli orari e i percorsi sono consultabili anche dal travel planner di Tpl Fvg: https://www.mycicero.it/tplfvg-go/TPWebPortal/it #TT

Infine il Comune di Trieste fa sapere che gli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale per il 2023 saranno in vendita non prima del 27 dicembre, dopo l'approvazione delle nuove tariffe da parte della Giunta regionale. #TT