Trieste, avviate le ricerche sul sentiero Rilke per trovare una 40enne

TRIESTE Su richiesta della Polizia di Stato, che ha attivato il piano provinciale per la ricerca a persona, dalle 18 circa di oggi, mercoledì 21 dicembre, i Vigili del fuoco del comando di Trieste stanno operando nella zona boschiva tra Duino e Sistiana nel Comune di Duino Aurisina per la ricerca di una donna di 40 anni che da ieri non dà sue notizie.

La donna nella notte fra martedì e mercoledì non ha fatto rientro a casa, mettendo in allarme i familiari che poi hanno sporto denuncia. L’oscurità sta complicando le ricerche. La zona è tristemente famosa perché il sentiero Rilke più volte è stato teatro di suicidi e incidenti.

I Vigili del fuoco hanno attivato la squadra del distaccamento di Opicina, una squadra della sede centrale con personale Saf (Speleo Alpino Fluviale) e Tas (Topografia Applicata al Soccorso) e la motobarca del Nucleo Regionale di Soccorso Subacqueo Acquatico di Trieste.

I vigili del fuoco hanno iniziato a battere con il personale di terra la zona boschiva tra Duino e Sistiana mentre i sommozzatori stanno eseguendo la ricerca nel sottostante tratto di mare, a coordinare le squadre di soccorso il furgone Ucl (Unità di Comando Locale) che funge da Posto di Comando Avanzato; sono inoltre state attivate due unita del Nucleo Regionale Cinofilo dei Vigili del fuoco che sono giunti a Trieste dai Comandi di Gorizia e Udine. Al momento non si hanno ulteriori notizie.