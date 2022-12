Ecco l’album di figurine con gli altleti della Ginnastica Triestina

TRIESTE Il panettone augurale aveva fatto il suo tempo, il calendario pure. Per dipingere le strenne del periodo natalizio con una anomala scossa di colore, la Ginnastica Triestina ha pensato di affidarsi ad una rivisitazione di una saga storica dell’intrattenimento popolare: quello dell’album di figurine.

Da giovedì 22 dicembre parte infatti la raccolta, o ancora meglio la caccia, alle figurine che compongono l’album della stagione 2022-2023 delle sezioni giovanili della Ginnastica Triestina, progetto ideato dal presidente Massimo Varrecchia e realizzato da “IdeaSportivi”, azienda del mantovano.

Dall’epopea delle figurine “Panini” all’album biancoeleste. Un passo ardito ma intrigante, strutturato quest’anno sulle forze giovanili che abitano le sezioni della Sgt, dall’atletica leggera alla danza moderna e classica, attraversando la ginnastica artistica e ritmica, la scherma, il judo, il minibasket e il trampolino elastico.

La splendida copertina si fregia dei disegni di Paola Ramella, le figurine sono complessivamente 250, gli attori immortalati – fotografati da Simonetta Giannini – sono tutti dai 6 ai 12 anni, fatta eccezione per il basket femminile, a cui è riservata una vetrina speciale che trascende l’anagrafe e omaggia la militanza nella serie B.

I parenti dei protagonisti dell’album pare siano già in fibrillazione, soprattutto i nonni, pronti per dare vita alla liturgia del “Celo. . Manca” con cui si anima da decenni lo scambio di figurine:

«Era una idea che avevo in mente da tempo – ha spiegato il presidente della Ginnastica Triestina, Massimo Varrecchia – volevo fare quest’anno per i soci qualcosa di diverso e nel contempo originale e una volta trovate le misure per i costi ho pensato a qualcosa che ricordasse le mitiche raccolte delle figurine “Panini”. Perché solo i più giovani? Questa volta abbiamo voluto dedicare il primo passo alle nuove generazioni – ha aggiunto Varecchia – se la cosa dovesse funzionare estenderemo anche alle altre età nelle varie sezioni».

I protagonisti dell’album hanno preso la cosa sul serio. I piccoli judoka elargiscono ad esempio una pacata marzialità, gli schermitori sfoggiano eleganza e contegno, i volti della ginnastica e dell’atletica non lesinano sorrisi mentre i danzatori accennano persino delle pose. Insomma, più che un album, quella della Sgt sembra una piccola tavolozza, ora da riempire. L’album è disponibile gratuitamente da oggi nella segreteria sociale di via della Ginnastica 47, le bustine contengono 5 figurine e sono al costo di 80 centesimi, anche esse disponibili esclusivamente in sede, almeno per il momento. Il ricavato verrà investito nell’acquisto di nuove attrezzature sportive. Non esiste raccolta senza il tocco della “rarità”. Nella saga “Panini” per anni si favoleggiava sulla introvabile immagine del portiere di calcio Pierluigi Pizzaballa, una sorta di “Gronchi Rosa” dei collezionisti.

La proposta della Ginnastica Triestina sembra quasi guardare, invece, alla trama del film “Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato”, proponendo il ritrovamento della fatidica “figurina Oro”, un tassello che consente di aggiudicarsi un corso gratuito nell’arco della stagione 2023–2024. Ma attenzione.

La figurina Oro è una specie di Santo Graal, non va attaccata nell’album, ma consegnata direttamente alla segreteria della Ginnastica Triestina entro il 30 giugno del 2023. Una curiosità. La prima edizione delle figurine della Ginnastica Triestina non ospita nessun allenatore e nessun membro del direttivo. Scelta etica o grafica?: «Gli allenatori non hanno voluto – chiosa Varrecchia – per i dirigenti invece non aveva senso, sembrava narcisistico. Nella prossima edizione magari ci pensiamo, chissà...». — © RIPRODUZIONE RISERVATA