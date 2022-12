Al Trieste Airport atterra il primo aereo con la livrea “Io sono Fvg”. E dall’estate arriva il quarto volo giornaliero per Roma

TRIESTE Un’operazione dal valore di 1,6 milioni di euro. È quella messa in campo da Promoturismo per far conoscere e valorizzare immagine e prodotti del Friuli Venezia Giulia a livello internazionale, affidandosi all’efficacia di un messaggio che si concretizza con la speciale livrea di un aereo di linea di ITA Airways.

Erano le 10.15 di mercoledì quando, sulla pista dell’aeroporto di Ronchi, è atterrato l’Airbus A320 di ITA Airways “Io Sono Friuli Venezia Giulia”. Un velivolo dalla speciale verniciatura - operazione eseguita in un centro specializzato delle Repubblica Ceca e durata cinque giorni -, che per i prossimi 18 mesi volerà sia sulle rotte italiane sia verso molte destinazioni europee e del Nord Africa. Ma non sarà l’unico veicolo promozionale.

L’iniziativa prevede anche, a partire da gennaio, l’applicazione di un QR code, sia all’esterno dell’aeromobile, sia a bordo, sulla parte posteriore dei sedili. Codice che rimanderà al sito “www.turismofvg.it/it/vola-in-friuli-venezia-giulia”, in cui si trovano esperienze, proposte di itinerari, cultura ed enogastronomia, con una sezione interamente dedicata alla pianificazione di un tour alla scoperta del territorio regionale. A bordo, poi, si potranno presto trovare anche i prodotti tipici della nostra regione.

“Io Sono Friuli Venezia Giulia” è stato ufficialmente consegnato mercoledì mattina da Fabio Maria Lazzerini, amministratore delegato di ITA Airways, al presidente della giunta regionale, Massimiliano Fedriga e a Marco Consalvo, amministratore delegato di Trieste Airport. Presente anche il presidente, Antonio Marano e Giovanni Perosino, responsabile marketing della compagnia.

«Abbiamo voluto fare sistema e ci siamo riusciti, strutturando una sinergia tra tutti gli attori coinvolti - ha detto Fedriga -. Una politica che, come dimostrano i numeri relativi ai flussi turistici, sta dando ottimi risultati e che ha portato il Friuli Venezia Giulia ad essere una delle regioni uscite meglio, negli indicatori economici, dall'emergenza pandemica».

Mentre Consalvo ha voluto sottolineare la piena ripresa dell’attività sullo scalo ronchese, Lazzerini ha annunciato che, dalla prossima stagione estiva, saliranno a 4 le frequenze giornaliere sulla tratta tra Ronchi dei Legionari e Fiumicino.

Il Friuli Venezia Giulia è la prima regione d’Italia a collocare la propria immagine su un aereo di ITA, orgogliosa di utilizzare la sua flotta come veicolo di comunicazione e promozione dei territori italiani nel mondo. ITA, inoltre, grazie alla partnership costituita con True Italian Experience, mette a disposizione un ulteriore strumento di valorizzazione del territorio attraverso la propria piattaforma web. «Il messaggio Io Sono Fvg - ha concluso Fedriga - risponde a una strategia di medio periodo, all'interno della quale possiamo già essere orgogliosi di veder crescere costantemente, anno dopo anno, i numeri non solo dei turisti, ma anche della vendita dei nostri prodotti enogastronomici e, elemento tutt'altro che trascurabile, di tutto il merchandising correlato».