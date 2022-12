"Mercato coperto laboratorio di città": a Trieste l'esposizione dedicata a Camillo Jona

Fino alla fine di marzo 2023 sarà possibile visitare gratuitamente al primo piano del Mercato coperto di via Carducci l’esposizione dedicata all’architetto del palazzo, Camillo Jona, dal titolo “Mercato coperto laboratorio di città”. La mostra è articolata in diciotto pannelli diversi che, posti sulle ringhiere del vano centrale dell’edificio, ripercorrono la genesi della sua costruzione e gli avvenimenti più significativi della sua storia. Curate e allestite da Lucia Krasovec-Lucas, le illustrazioni riportano non solo le foto d’epoca, come quelle ritraenti il cantiere avviato nel 1936, ma anche i disegni preparatori e gli schizzi con cui Jona ha ideato la progettazione. Nel video di Andrea Lasorte, l'inaugurazione della mostra con l'esibizione del gruppo dei “The Trieste swing quintet”.

01:35