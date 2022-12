Scontro fra due tir in A4: un ferito elitrasportato in ospedale

TRIESTE Incidente stradale lungo l'autostrada A4 intorno alle 7 di oggi, martedì 20 dicembre, nel tratto compreso tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia all'altezza della progressiva chilometrica 463.

Autostrada A34, tratto Villesse – Gradisca chiuso fino a mercoledì in direzione Gorizia 19 Dicembre 2022

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale, si sono scontrati due mezzi pesanti. Dopo la chiamata al Nue112, gli infermieri della Sala operativa della Sores Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato un'ambulanza da Latisana e l'elisoccorso.

Allertati da Sores anche i Vigili del fuoco. Le equipes sanitaria hanno soccorso una persona che è rimasta ferita a seguito dell'incidente per cui è stato disposto il trasferimento in volo all'ospedale in condizioni serie. Sul posto il personale di Autovie Venete; coordinamento del Coa, Centro operativo autostradale di Udine.