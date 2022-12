Morto monsignor Luciano Padovese, docente di teologia morale e uomo di cultura

È morto alla vigilia dei 90 anni, che avrebbe compiuto il 23 dicembre, monsignor Luciano Padovese, direttore della Casa dello studente di Pordenone che ha diretto per circa cinquant’anni fino a qualche settimana fa.

È stato docente di Teologia morale, direttore della rivista “Il momento” e di altre riviste anche a carattere scientifico. Padovese, uomo di grande cultura, ha rappresentato per la provincia di Pordenone un punto di riferimento non soltanto religioso, ma anche politico – ovviamente sotto il profilo morale e non inteso come esercizio diretto – tanto che alcuni anni fa si era ipotizzato un suo coinvolgimento nelle vita pubblica pordenonese con l’incarico di assessore alla Cultura, che però lui rifiutò.

Ha sempre lavorato con i giovani, ha formato decine di sacerdoti e non soltanto della diocesi di Pordenone.

Ed ecco un ricordo di monsignor Padovese da parte della diocesi di Pordenone.

* * *

Questa notte don Luciano ci ha lasciati. La memoria corre agli anni ’60, quando – giovanissimo rettore del Collegio Marconi – fu scelto dal vescovo per dar vita alla Casa dello studente “A. Zanussi”.

Un’impresa assolutamente originale, senza precedenti in Italia: aprire un luogo d’incontro in cui i giovani potessero liberamente acquisire confidenza con la cultura. Era ispirata ad un disegno più vasto della società: la crescita economica - allora assai rapida - non avrebbe dovuto innescare una spirale di consumi, ma aprire le coscienze alla condivisione, specie alla condivisione e al confronto delle Idee.

Don Luciano ha perseguito questo disegno con intelligenza, determinazione e costanza per 60 anni, fino all’ultimo giorno: con conferenze, dibattiti, esposizioni d’arte, concerti. Mai intesi come eventi isolati, ma connessi in un sistema organizzato e coerente: l’ispirazione iniziale è sempre percepita e presente in tutte le iniziative della Casa, dalla conduzione aperta della mensa ai concerti pubblici.

Da uomo di cultura intrecciò una rete di rapporti con tutti, nei fatti fu la levatrice della cultura pordenonese ed ha continuato fino a ieri, nonostante la malattia. Ogni uomo di cultura ed ogni cittadino appassionato ha ricevuto da don Luciano un aiuto, un consiglio, una sollecitazione a migliorare, ad impegnarsi per la propria comunità.

Da sacerdote tenne sempre limpida l’ispirazione cristiana, sviluppando la massima apertura a tutti e anticipò con la sua presenza l’esortazione di Papa Francesco: porte aperte a tutti.