Monfalcone talent show: dieci giovani sul palco nel segno di Elisa e Shari

MONFALCONE Conto alla rovescia per la quinta edizione del Monfalcone Talent Show 2022 in programma domani alle 20.30 al teatro Comunale. Sarà una sfida a sfondo benefico tra dieci promesse organizzata dal Comune in collaborazione con l’associazione World Music School.

L’ingresso al teatro è a offerta libera e consentirà di raccogliere fondi da destinare a Spiraglio. Prenotare i biglietti alla mail innovation_young@comune.monfalcone.go.it o telefonando allo 0481 494325 (mattina) e 0481 4940656 (pomeriggio).

Sanremo Giovani, la monfalconese Shari spicca il volo: all’Ariston con l’inedito “Egoista” ELISA RUSSO 17 Dicembre 2022 ELISA RUSSO

L’iniziativa è stata presentata ieri dal consigliere comunale con delega alle Politiche giovanili, Gabriele Bergantini. «L’obiettivo – ha affermato – è di portare i ragazzi sul palco dopo un percorso di crescita guidati da un team di esperti per sviluppare le proprie abilità musicali e realizzare un proprio brano che da soli non avrebbero potuto fare. Partono da un sogno, li accompagniamo con professionisti, cantano, si esibiscono e poi i migliori potranno accedere anche ad altri tipi di concorsi. Per tutto l’anno potranno portare nuove idee, suonare al centro giovani, in piazza, durante l’estate, tenerli e farli migliorare ancora».

Anche per il presidente di World Music School Aljosa Gergolet, si tratta di un evento importantissimo non solo per la città ma per tutta la regione. «Vogliamo valorizzare questi ragazzi che propongono non solo la musica di altri, ma il loro talento poiché si ingegnano a produrre canzoni proprie».

Il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint: «Investiamo sui giovani perché sono il futuro della città». Monfalcone è diventata una fucina di giovani talenti, come è successo per Elisa e ora per la giovanissima bisiaca Shari, che ha spiccato il volo per il Festival di Sanremo. —