Dalla segnalazione all’Europa alle emissioni “fantasma”: l’ultimo l’attacco del Comitato No Ovovia alla vigilia del Consiglio

TRIESTE «Il parere dell’avvocatura dello Stato, su richiesta del ministero dell’Ambiente, è che nelle zone Natura 2000 non si possono fare impianti a fune. Ci domandiamo come si possa portare in aula una variante con questa spada di Damocle».

Così l’architetto William Starc ha stigmatizzato l’avanti tutta del Comune sulla cabinovia, durante la conferenza stampa organizzata dal comitato No Ovovia prima dell’arrivo in aula della delibera, mercoledì sera.

Tanta la carne al fuoco durante la conferenza, che ha visto l’ex rettore Maurizio Fermeglia criticare i colleghi dell’ateneo per la relazione sull’impatto dell’opera realizzata per il Comune, smentendone il contenuto su tutta la linea. E sul vincolo Natura 2000 Legambiente annuncia la segnalazione di violazione in sede europea.

In apertura di conferenza Starc ha fatto il punto dei vari procedimenti: «Anche il parere della Soprintendenza, positivo dopo le integrazioni del Comune, è condizionato al fatto che si dimostri che l’impianto si può realizzare in un’area Natura 2000».

Una condizione che, precedenti alla mano, il comitato è certo non verrà soddisfatta. A questo proposito il presidente di Legambiente Trieste Andrea Wehrenfennig ha annunciato: «Il nostro circolo ha segnalato la violazione dell’area tutelata in sede europea, nel 2017 un caso analogo in Lombardia ha portato allo stop dell’opera».

Il vincolo Natura 2000 si può aggirare soltanto in due frangenti, ha spiegato Fermeglia: «La prima è che l’impianto a fune serva a raggiungere un borgo in casi di emergenza sanitaria, decisamente non il caso di Opicina». La seconda è che «l’opera rechi un notevole vantaggio ambientale». Su questo secondo aspetto si è concentrato il comitato, ha affermato l’ex rettore, rileggendo tutti i dati forniti dal Comune secondo i criteri dell’Iso 14040 (o Lca), ovvero gli standard d’uso internazionale per questo genere di valutazioni.

Il Comune calcola la riduzione di emissioni cagionato dalla cabinovia partendo dal presupposto che le auto inquinino sempre come oggi: «Ma da anni ormai le emissioni sono in picchiata – ha detto Fermeglia -. Fare un conto oggi proiettandolo sui prossimi 30 anni è fuorviante, sbagliato». La riduzione dichiarata dal Comune è pari allo 0,35% delle emissioni complessive annuali del Comune: «Ci rendiamo conto che parliamo di un contributo insignificante?». Se si tiene conto di questo, dei consumi della stessa cabinovia, e del mancato assorbimento di Co2 derivante dal taglio degli alberi, ha spiegato il professore: «Nella maggior parte dei casi porterà a una riduzione pari a zero della Co2, nell’ipotesi di uso intenso l’opera emetterà addirittura di più delle auto sottratte».

L’ex rettore ha puntato poi l’attenzione sulla relazione d’ateneo che accompagna la variante: «La determina di incarico è del 24 novembre e la relazione è stata firmata e consegnata il 28 novembre. Come fanno tre docenti in quattro giorni a scrivere una relazione di 35 pagine?». Tale studio, ha concluso Fermeglia, non usa standard internazionali «ma ipotizza, usa condizionali». In questo contesto, ha sottolineato l’architetto Roberto Barocchi, «chi si trova ad approvare un testo simile in Consiglio comunale rischia di andare incontro a problemi giudiziari».g.tom.