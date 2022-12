Tagliate luce, gomme e cavo tv: lo storico pasticcere di Staranzano perseguitato dai vandali

STARANZANO Prima la deliberata interruzione di corrente, per tre volte di fila, con il locale gremito di clienti nel venerdì sera che precede la settimana del Natale.

Poi le ruote della Volvo station wagon, di proprietà, tagliate presumibilmente con una lama. E infine, a concludere una serata da autentico boicottaggio, il cavo del televisore installato nell’esercizio tranciato di netto.

La Volvo bianca V70 che ha subito la foratura di due pneumatici

Un venerdì da incubo, quello vissuto dai gestori della rinomata e storica pasticceria “La Boutique del dolce”, a due passi, letteralmente, dal municipio di Staranzano. Sfociato 48 ore dopo, domenica, in una denuncia formalizzata ai carabinieri, contro ignoti.

Si definisce «amareggiato», Adriano Franz, 72 anni, volto conosciutissimo in paese per aver condotto la cioccolateria in centro, oggi passata in mano alla figlia Consuelo, seconda generazione di imprenditori. «Mai vissuto qualcosa di simile in 47 anni di esercizio», dice.

I fatti, dunque. Sono all’incirca le 21, venerdì, quando Franz riceve la telefonata della figlia nella sua casa, a San Pier. «Mi dice: “Papà vieni, è saltata la corrente, non capisco cosa sia successo”. E accorro subito con la mia auto, una Volvo V70».

Proprio come farebbe qualsiasi genitore, davanti a un’emergenza. «Penso a un corto circuito o a un guasto – spiega –, ma non trovo nulla, così mi dirigo al contatore, nell’androne del condominio».

Il vano del contatore staccato per tre volte da ignoto

La Boutique si colloca infatti al pianterreno di un palazzone, di fianco a un altro condominio “gemello”, con corte e giardino a comune, peraltro in questo periodo a chicchessia accessibili per la rottura del cancello automatico. Franco, davanti al contatore generale, si accorge che il tasto è abbassato: per questo non c’è corrente. Lo riposiziona correttamente e si avvia verso casa. La cosa finirebbe lì, una banalità, ma il 72enne non fa in tempo a rientrare che riceve un’altra telefonata dalla figlia: la corrente è andata di nuovo via. Le chiede allora di ripetere l’operazione testé eseguita, ma lei ribatte di averlo già fatto e ciononostante la clientela e l’esercizio sono di nuovo al buio. Cosa seccante, con il pienone, tra l’altro.

La situazione non quadra. Nella mente di Franz inizia a serpeggiare il dubbio che vi sia qualcosa di intenzionale nei tre anomali black-out così torna a Staranzano e per un’oretta rimane a osservare con discrezione il vano del contatore, per verificare se qualcuno vi si avvicina.

L’interruzione elettrica non si ripete e alla fine Franz torna all’auto, ma è qui che constata la seconda amara “sorpresa”. «Pensavo di controllare io e invece qualcuno controllava me – dice –, infatti mentre restavo a vigilare il vano, questo qualcuno ha ben pensato di tagliarmi due delle ruote 4 stagioni della station wagon, lasciata del cortile interno».

Un danno, qui, ancora da quantificare attraverso il meccanico, che ieri ha provveduto all’ordine: lo si stima non inferiore ai 300 euro. Forati, con taglio di 5 centimetri, lo pneumatico anteriore destro e quello in linea, posteriore.

Sempre venerdì, a fine serata, quando verso le 2 la figlia chiude il locale, la constatazione del terzo danneggiamento. «Qualcuno – riferisce sempre Franz – ha tagliato pure i fili dell’antenna tv, indipendente rispetto al condominio, con cavo tirato dall’ultimo piano fino al locale». Di qui la denuncia, sporta domenica ai carabinieri. Quanto alle azioni inquietanti «non ho la più pallida idea di chi sia stato», ammette Franz che oltre a rivolgersi alla competente autorità ha interpellato ieri queste colonne per raccontare i fatti e renderli pubblici, pure per mettere sull’avviso le altre persone.

Il pensionato, che ogni tanto dà una mano alla figlia nel bar – un attività che opera 7 su 7 dalle 7 alle 2 –, non ha sospetti e non se la sente di avanzare supposizioni, di certo però chi ha agito sapeva dove mettere le mani per recare fastidio e conosceva anche la vettura di famiglia. «Non abbiamo screzi con nessuno, siamo qui da 47 anni e non rechiamo disturbo ad alcuno: per esempio alle 24 togliamo la musica fuori e, vorrei precisarlo, si tratta di canzoni natalizie, niente Ac/Dc, che pure mi piacciono, o roba da discoteca – conclude Franz –. Mi dispiace proprio e non per via del danno economico o le spese, sono rimasto male dal punto di vista umano, per una modalità così vigliacca».