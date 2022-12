Sanità: dalla Regione 18 milioni di euro in quattro anni per migliorare i servizi dell’Irccs Burlo Garofolo di Trieste

TRIESTE «Questa struttura è d'eccellenza: rappresenta un fiore all'occhiello per il sistema della salute del Friuli Venezia Giulia e non solo. La Regione la sostiene e continuerà a farlo: negli ultimi 4 anni gli interventi finanziati per il suo miglioramento e ammodernamento sommano 11,78 milioni per opere edili e impiantistiche, a cui si aggiungono 6,8 milioni per l'acquisto di attrezzature, per un totale di 18,5 milioni , con un picco di 8,8 milioni nel 2020».

Lo ha sottolineato il vicegovernatore con delega alla Salute del Fvg, Riccardo Riccardi, intervenuto a Trieste all'Irccs materno infantile «Burlo Garofolo» per la presentazione delle opere e degli ammodernamenti eseguiti dal 2019 al 2022.

«Si tratta di un esempio virtuoso di come si possa superare lo scoglio dell'obsolescenza tecnologica: un traguardo importante, che è una delle nostre priorità per garantire una sempre migliore ed efficiente assistenza al cittadino, e questo vale ancor più, se possibile, nel caso si tratti di aiuto a bambini e mamme, in questo momento storico segnato da una forte denatalità», ha continuato Riccardi.

Gli interventi di rinnovamento avviati al Burlo - spiega una nota della Regione - riguardano, tra gli altri, le sale operatorie, dotate di 5 nuovi tavoli operatori destinati a chirurgia pediatrica, ortopedia otorinolaringoiatria/oculistica, ginecologia e sala parto; un nuovo ascensore, per diversificare i percorsi tra pazienti positivi al Covid e non; un nuovo ambulatorio ortopedico con sala dedicata per risolvere l'affollamento dell'attesa; una nuova tomografia computerizzata di ultima generazione; una camera bianca, adibita all'allestimento di preparazioni farmaceutiche sterili.