Esce fuori strada con l’auto e finisce in un fossato: ragazzo elitrasportato a Cattinara

TRIESTE Un ragazzo è stato soccorso dalle equipes sanitarie per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto oggi ad Aquileia, lungo la ex provinciale 8.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine allertate dagli infermieri della Sores, il conducente di una vettura, un ragazzo di circa vent'anni, ha perso il controllo dell'auto che stava conducendo e la macchina è finita fuori strada, in un fossato.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato immediatamente sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Cervignano del Friuli e l'elisoccorso.

Il giovane è stato trasportato in volo all'ospedale di Cattinara con lesioni severe. Sul posto i Vigili del fuoco allartati dagli infermieri della Sores per quanto di competenza e per agire in piena sinergia come di consueto con le equipes sanitarie.