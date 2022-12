Trieste, è la domenica della Christmas Run

TRIESTE Tutti tassativamente vestiti di rosso, col cappello di Babbo Natale: ecco la Christmas Run andata in scena oggi, domenica 18 dicembre, a Trieste. Per fortuna la bora ha spazzato via la pioggia ed è tornato il sole. La partenza da piazza Unità in questo video di Massimo Silvano.

02:07