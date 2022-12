Trieste, perde il controllo della Porsche e si schianta contro un albero

TRIESTE È successo poco prima della mezzanotte di sabato 17 dicembre lungo strada nuova per Opicina quando, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Barcola, un 40enne triestino di origini kossovare si è schiantato con la sua Porsche contro un albero sulla corsia opposta di marcia.

Prontamente soccorsi da personale sanitario inviato dalla Centrale Sores, il conducente e un passeggero, suo connazionale, sono stati trasportati all'ospedale Cattinara, non sono in pericolo di vita.

Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Opicina. Per i rilievi dell'incidente e la viabilità impegnata una pattuglia dei Carabinieri di Barcola.