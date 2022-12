Natale a Trieste, i ristoranti puntano sul pranzo del 26 e la cena del 31

TRIESTE Nel giorno di Natale molti ristoranti a Trieste resteranno chiusi. La tendenza emerge dall’indagine annuale che la Fipe provinciale ha condotto in questi giorni fra i propri associati.

Diverse le ragioni legate allo stop del 25 dicembre. Molti locali registrano tante prenotazioni, tra cene e aperitivi, per la vigilia, giornata gettonatissima per ritrovi di amici e parenti, oltre al fatto che le famiglie di solito preferiscono restare a tavola, nelle proprie case, a Natale.

In generale l’offerta, pensata anche per i turisti e per gli ospiti delle strutture ricettive, sarà comunque completa e diffusa sul territorio, tra carne, pesce e piatti che riguardano anche la tradizione. Alcuni ristoratori, in diverse giornate, adotteranno la formula della cucina no-stop, per accontentare le tante richieste, molte già pervenute da settimane. I locali aperti per le prossime festività infatti hanno evidenziato come i posti ancora a disposizione siano ormai ridotti. Tra le curiosità che emergono dall’indagine Fipe, c’è poi la preferenza del menù alla carta rispetto a quello fisso, e più in generale i ristoranti hanno ricevuto richieste meno pretenziose rispetto al passato, anche nell’ottica di un risparmio.

Per il Capodanno, si registra una proposta ridotta di cenoni con intrattenimento musicale o di animazione, perché molti clienti puntano a sedersi a tavola quanto necessario, prima di spostarsi in piazza Unità per continuare i festeggiamenti, considerando il ritorno della festa organizzata dal Comune, tra musica e fuochi d’artificio a mezzanotte. La Fipe rileva poi che sono più numerosi i locali aperti per il pranzo del 26 dicembre che quelli aperti per il classico pranzo di Natale, come detto per la tendenza dei triestini a rimanere in casa il 25. La percentuale più elevata di aperture si registrerà per il cenone del 31.