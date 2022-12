Musica: Barcellona e Campanella insieme al concerto di solidarietà per il Burlo di Trieste

TRIESTE Biglietteria aperta anche lunedì tutto il giorno al Rossetti, dove il 5 gennaio si terrà la serata evento “Un dono dei Re Magi”.

Il mezzosoprano Daniela Barcellona, con il pianista Michele Campanella e l’Orchestra del Teatro Lirico Verdi di Trieste, diretta dal maestro Alessandro Vitiello daranno vita a una serata ricca di sorprese e di musica che sarà anche un’occasione di solidarietà, perché il ricavato verrà devoluto ai pazienti e ai medici dell’Ospedale Burlo Garofalo per l’acquisto di un macchinario per le diagnosi precoci delle malattie rare dei bambini.

«Sono felicissima di potere offrire un nuovo contributo per una delle eccellenze della nostra città anche quest’anno», afferma Daniela Barcellona, che si sta preparando alla serata organizzata dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e dalla Fondazione Verdi in una collaborazione straordinaria, assieme al Rotary International e al Lions International. «L’idea di poter fare della beneficenza è stata uno dei motivi per i quali ho accettato di partecipare a questa serata - ha affermato il maestro Campanella - oltre alla possibilità di tornare a Trieste, da cui manco da troppo tempo, per poter lavorare con una coppia straordinaria come è quella formata da Daniela e Alessandro».

E sul palco non saranno soli perché, come ha spiegato il mezzosoprano, «ci sarà l’orchestra del Teatro Verdi, a cui io tengo molto anche perché molti sono stati miei compagni di Conservatorio». Amicizia, quindi, e una scaletta ricchissima di musica. «Ci saranno molti duetti e ad esibirsi con me anche alcuni giovani ospiti. Canterò la “Canzone del velo” dall’opera Don Carlo di Verdi che per me ha un significato davvero importante».

Anche il maestro Campanella si sta preparando. Per lui e il suo pianoforte è previsto un appuntamento con Mozart e il “Concerto per pianoforte e orchestra in Do maggiore Kv. 467”. «Il brano non è stata una mia imposizione - racconta - lo abbiamo pensato insieme Vitiello e io, ma è una scelta condivisa perché tutti e due consideriamo questo concerto una gioia grandissima da dirigere e da suonare e credo anche da ascoltare. È un capolavoro, una delle cose più belle che abbia scritto Mozart».

Ma un pianista apprezzato e affermato, che partecipa a un evento in favore di un ospedale infantile, si ricorda ancora cosa avrebbe voluto fare da grande? «Il pianista. Ho sempre desiderato suonare il pianoforte - risponde Campanella -. Non per presunzione ma perché era davvero ciò che mi piaceva fare. Ho iniziato da autodidatta prima di prendere lezioni, ma ho capito subito che quella sarebbe stata la mia strada e di questo mi ritengo fortunato, perché vedo che sono molti i giovani che faticano a decidere. Ho cinque figli e conosco bene le aspettative che hanno oggi».

Per Daniela Barcellona, prima di intraprendere una carriera strabiliante che la vede esibirsi nei più grandi teatri del mondo, la strada sembrava portare verso un’altra direzione. «Volevo seguire le orme del mio bisnonno, di mio nonno e di mio padre e diventare carabiniere. Ma purtroppo allora non era possibile, in alternativa avrei voluto fare l’interprete perché ero portata per le lingue oppure avrei voluto diventare una pianista. Il canto per me era un diletto».