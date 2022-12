Gorizia, è morto l’ex vigile Nino Visintin: il ricordo dell’Ipa

GORIZIA Il consiglio direttivo dell’International Police Association di Gorizia, si è riunito nei giorni passati per esprimere il proprio cordoglio e ricordare degnamente la figura del collega Antonio Visintin, scomparso di recente.

Il presidente dell’Ipa Camillo Belli ha voluto porre l’accento sulla sua personalità e sul grande attaccamento all’associazione, rendendosi parte attiva nel contribuire, con svariate donazioni, alle missioni umanitarie. «Da poco aveva assistito al servizio fotografico effettuato sul confine della piazza della Transalpina tra la nostra Polizia locale e la Polizia slovena, per l’edizione del calendario 2023 della Polizia locale. Per lunghi anni, Nino aveva indossato la divisa di vigile urbano, facendosi conoscere e apprezzare per la sua simpatia, in sintonia con il suo attaccamento al dovere», rammenta Belli.

Che conclude: «Visintin era una icona per la nostra città - aggiunge il presidente -. Il suo ricordo resterà per sempre nei nostri cuori».