Campus studentesco di Gorizia, la giunta: «Questo progetto va difeso»

GORIZIA «Il campus scolastico da realizzarsi in via Vittorio Veneto è un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Così come l’intervento di 20 milioni per Borgo Castello e via Rastello. Noi andremo avanti e, oltre a far rivivere l’area del vecchio ospedale troveremo sicuramente nuove destinazioni per le strutture centrali che rimarranno vuote, trasformandole in occasioni di crescita per il centro cittadino».

A ribadirlo il sindaco Rodolfo Ziberna che difende a spada tratta la realizzazione della maxi-struttura in via Vittorio Veneto, futura “casa” del Liceo Slataper e dell’Iti Galilei. Il capo della giunta non si sorprende davanti alla levata di scudi arrivata dall’opposizione, ma anche da alcuni dirigenti scolastici che contestano lo scarso coinvolgimento degli operatori e delle famiglie. In merito alle rimostranze che arrivano dal mondo della scuola Ziberna assicura che, in futuro, ci sarà sicuramente un confronto costante.

«Ribadisco: sono consapevole che i cambiamenti fanno sempre un po’ paura e che per superarla sia necessario avere tutte le informazioni ed è ciò che sarà fatto – garantisce Ziberna-. A questo proposito voglio chiarire subito alcuni aspetti che ci hanno orientato verso questa soluzione: aspetti che creerebbero disagi molto più forti a famiglie e operatori e allo stesso centro cittadino. L’obbligatoria ristrutturazione delle due strutture, infatti, oltre a costare cifre enormi e a non risolvere alcuni problemi di spazio, provocherebbero lo spostamento verso Trieste, Udine e Monfalcone degli studenti perché a Gorizia non ci sono e non potrebbero neppure essere creati, spazi alternativi per 1.250 ragazzi. Con il risultato, di fatto, di far perdere a Gorizia, per anni, le due scuole, con sicure ripercussioni negative future».

Ziberna, quindi, insiste sul fatto che «si deve pensare che queste strutture scolastiche sono inadeguate per la didattica di oggi ed ancor di più per quella dei prossimi anni quando vi saranno mestieri e professioni che oggi nemmeno possiamo immaginare, ma è nostro dovere prevenire queste necessità e vogliamo che a Gorizia si rafforzi una vocazione alla formazione, che includa le scuole superiori, l’alta formazione, l’università. Lo scopo è quello di dare un futuro formativo ai nostri giovani attraendo a Gorizia anche coetanei dal resto della regione con strutture adeguate e servizi all’avanguardia. A questo proposito, senza dubbio si pone il medesimo problema per altri istituti superiori e l’area di via Vittorio Veneto potrà se lo riterremo ospitare questi istituti o altri destinati».