Un documentario di Cirri e Rossi per i 50 anni della cooperativa "Basaglia": ecco l'anteprima

"Il Piccolo" vi propone in anteprima assoluta questa anticipazione del nuovo documentario di Massimo Cirri ed Erika Rossi, in lavorazione, dedicato ai 50 anni della Cooperativa Sociale Lavoratori Uniti Franco Basaglia. Un anniversario che scocca proprio oggi, venerdì 16 dicembre 2022, come spiega Massimo Cirri nel testo qui riportato. "E’ il 16 dicembre 1972, 50 anni fa. A Trieste nasce la prima cooperativa sociale del mondo. In realtà era già nata sette mesi prima, il 3 maggio 1972 nell'Ospedale Psichiatrico Provinciale, davanti al dottor Vladimiro Clarich, notaio. L'avevano costituita 28 persone: due sociologi, due psicologi, cinque infermieri, un assistente sanitario, due medici e sedici "privati" che hanno tutti lo stesso indirizzo di residenza: via San Cilino 16, Trieste. E' quello del manicomio dove erano ricoverati. Tutti lì, scriveva il notaio, “per costituire una società cooperativa a responsabilità limitata denominata Cooperativa Lavoratori Uniti, con sede in Trieste, via San Cilino 16, senza finalità speculative, per garantire a tutti i soci il riconoscimento dei propri diritti di prestatori d'opera. E per contribuire a creare le condizioni per un effettivo inserimento nella società e una effettiva riabilitazione (psicosociale)”. Ma i sedici “privati” sono internati in ospedale psichiatrico e quindi hanno diritti civili e politici: non possono votare, contrarre matrimonio, fare testamento. Figurarsi fondare una cooperativa. Così il Tribunale di Trieste rigettava l’istanza di omologazione della cooperativa. Sarebbe stata una “lunga marcia” attraverso le Istituzioni. Con Franco Basaglia e con Michele Zanetti, giovanissimo Presidente della Provincia che aveva voluto lo psichiatra veneziano come direttore dell’Ospedale Psichiatrico, dandogli “carta bianca”. Il 16 dicembre 1972, davanti al notaio dott. Vladimiro Clarich, si redige un nuovo Atto costitutivo con soci fondatori, insieme agli operatori, gli internati che sono diventati ora “ricoverati volontari”, con capacità giuridica per fondare una cooperativa. Da allora, in migliaia di luoghi in Italia, migliaia di cooperative sociali fanno impresa, tutti i giorni, per tenere insieme lavoro, dignità, relazioni tra le persone. La Cooperativa Lavoratori Uniti c'è ancora. Ha cambiato nome e adesso si chiama Cooperativa Sociale Lavoratori Uniti Franco Basaglia".

01:46