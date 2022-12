Premiata la pizza con i sapori del Friuli Venezia Giulia

GORIZIA Il sindaco Rodolfo Ziberna ha consegnato un attestato di riconoscimento a Ilir Avdullai della Pizzeria Mediterraneo per aver ottenuto il terzo posto al Concorso nazionale “Pizza Doc” organizzato in provincia di Salerno. A Paestum il podio nella categoria Social è arrivato grazie a una proposta con ingredienti tutti della regione. La pizza “I sapori del Friuli” mette su un letto di crema di zucca una guarnizione fatta di fior di latte, porcini freschi, speck di Sauris, cialde di frico, spuma di Montasio e crema al lampone. Ecco il pizzaiolo premiato al lavoro in questo video di Pierluigi Bumbaca

02:00