Cormons, fatti brillare 74 ordigni al fosforo sul torrente Judrio

Stavano sul fondo dello Judrio. Erano sommersi da oltre un secolo e il loro aspetto non era minaccioso. Fino a quando sono rimasti nell’acqua, non hanno rappresentato un pericolo reale per nessuno. A contatto con l’aria, se maneggiati nella maniera scorretta, avrebbero potuto diventare letali. I 74 petardi incendiari “Thevenot” ritrovati in località Ca’ delle Vallade sono stati recuperati dal personale del 3° Reggimento Genio Guastatori e fatti brillare sul greto del torrente Torre insieme ad altri ordigni bellici rinvenuti nelle scorse settimana tra Lucinico e Brazzano. Nel video dell'Esercito la reazione finale di uno dei petardi incendiari.Qui la notizia

00:28