Faceva strage di portafogli sul bus: arrestato a Trieste

TRIESTE Il suo lieve difetto fisico si trasforma in una preziosa risorsa per commettere dei crimini. Infatti, con le sue dita ripiegate ad uncino a causa di una malformazione, una volta salito sul bus nella calca riesce a fare “strage” di portafogli, uncinandoli direttamente dalle borse o dalle tasche dei vestiti.

Le sue prodezze vengono filmate dal sistema di videosorveglianza di cui sono dotati i bus, e per lui fioccano le denunce e relativa condanna. Viene rintracciato su un pullman di linea diretto in Spagna dalla Radiomobile di Aurisina, impegnata con una pattuglia dei Carabinieri di Aurisina in un controllo di retrovalico.

Si scopre così che l’uomo, un cittadino romeno di 37 anni, è ricercato per un mandato di cattura, dovendo scontare 10 mesi per furto aggravato commesso a Milano nel 2015. Così l’equipaggio della Radiomobile di Aurisina lo arresta e lo conduce al carcere del Coroneo a Trieste.