L’accoglienza dei migranti e il no alla guerra nella Lettera dei sacerdoti di Trieste

TRIESTE L’accoglienza ai migranti, il no a «un’economia che uccide l’uomo e il pianeta» e alla corsa alle armi. C’è tutto questo, nella prima Lettera di Natale senza la firma di don Pierluigi Di Piazza, presentata ieri al centro Balducci. Di don Pierluigi c’è la foto, ad aprire le sette pagine della lettera e ben in vista sul tavolo, dove siedono il suo “erede” alla guida del centro di accoglienza di Zugliano, don Paolo Iannaccone, e altri sei firmatari.

E anche il titolo, Primavera di Umanità, sembra uscito dalla penna e dalla passione di don Di Piazza, scomparso lo scorso 15 maggio. Se l’omaggio al sacerdote scomparso è l’incipit obbligato, a segnare la Lettera 2022 c’è una guerra alle porte dell’Europa, che don Di Piazza fece in tempo a veder deflagrare, ma che un Natale fa non c’era ancora.

«Non vogliamo rassegnarci – scrivono – ai conflitti che ci pongono popolo contro popolo. Lo scorso 27 marzo il pontefice ha affermato “il bisogno di ripudiare la guerra, luogo di morte dove i padri e le madri seppelliscono i figli, dove gli uomini uccidono i loro fratelli senza averli nemmeno visti, dove i potenti decidono e i poveri muoiono». Da qui il no alla guerra «considerata normale mezzo di risoluzione delle controversie internazionali», la preoccupazione per la «profonda crisi del sistema delle Nazioni Unite, per «le decisioni di un robusto aumento della spesa militare» e l’appello per l’adesione dell’Italia al Trattato di proibizione delle Armi nucleari.

Il recente no, con astensione dell’Italia, a una risoluzione di sostegno a quel trattato rappresenta, per i firmatari, un pessimo segnale: «L’invasione di Putin, oltre ad aver portato distruzione e morte nelle città ucraine, ha avuto come effetto un pesante arretramento di qualsiasi progresso internazionale su disarmo e pace». Ma la guerra non è l’unico tema di una lettera che, come di consueto, parla anche di immigrazione, accoglienza, di crescita della povertà e del disagio.

«Non possiamo chiudere gli occhi – spiega don Iannaccone – di fronte a situazioni di indifferenza e di esclusione che vivono tante persone, all’aggravamento delle situazioni di povertà, alle migrazioni». Sotto il titolo “Le migrazioni e le loro narrazioni”, la lettera ricorda che gli italiani residenti all’estero (5,8 milioni) sono più numerosi degli stranieri residenti nel nostro Paese (5,2 milioni), ricorda le 50 mila persone morte dal 2014 sulle rotte dell’immigrazione, ricorda che più dell’80% di profughi del pianeta, più di 100 milioni nel 2022, «proviene e trova rifugio in Paesi del Sud del mondo», trovando chiuse le porte dell’Europa e dell’Occidente. Non statistiche, «ma persone, fratelli e sorelle di questa umanità, il “prossimo tuo” per Gesù di Nazareth e per chi crede in lui».

Migranti, poveri, il dramma delle carceri e anche di molte caserme, dove cresce il numero dei suicidi, sono gli altri temi consegnati alla speranza di una nuova “Primavera di umanità”. Fra i firmatari, oltre a don Iannaccone, presidente del centro Balducci, e agli altri sacerdoti presenti ieri a Zugliano, Albino Bizzotto, Renzo De Ros, Fabio Gollinucci, Pierino Ruffato e Franco Saccavini, anche Alberto De Nadai, Antonio Santini, Giacomo Tolot, Gianni Manziega, Luigi Fontanot, Mario Vatta, Massimo Cadamuto, Nandino Capovilla, Piergiorgio Rigolo e Andrea Bellavite. Aderiscono come associazioni, con il centro Balducci, anche Esodo (Venezia) e Camminare Insieme (Trieste).