Trieste, ecco la mostra dell'artigianato locale in Ponterosso

Al via lo spazio espositivo di artigianato locale in piazza Ponterosso, per l’iniziativa “Crafts”. Durante l’inaugurazione di giovedì mattina, 15 dicembre, la vicesindaca di Trieste Sara Tonel si è detta «soddisfatta» del progetto, in particolare per la promozione delle realtà locali. Ringraziando Confcommercio con cui il Comune ha collaborato, ha poi preseduto la guida nelle sale degli ospiti, fra i quali figuravano anche le artigiane e gli artigiani i cui lavori sono ora esposti. La mostra è aperta ogni giorno fino all’8 gennaio dalle 16 alle 20. Video di Francesco Bercic

00:37