Vandali in azione ai Kinemax di Gorizia e Monfalcone: vernice blu su vetrate e cartelloni

GORIZIA Vernice blu sulle bacheche e sulle porte del Kinemax. Nel giorno dell’uscita del film “Avatar-La via dell’acqua”, la scorsa notte ignoti hanno voluto contestare così il secondo episodio della saga diretta da James Cameron. Dal momento che non risultano esserci state rivendicazioni, non è però chiaro quale sia il tema della protesta. Il sequel, come il primo della serie, ha infatti una forte connotazione ambientalista.

Insieme ai cinema di Gorizia e Monfalcone a finire nel mirino è stato anche il cinema Visionario di Udine.

A riferirlo è Giuseppe Longo, direttore dei Kinemax. “Ho contattato la Disney e ho chiesto se fossero stati registrati altri episodi simili. Mi hanno risposto di non avere ricevuto altre segnalazioni in merito. Per quanto ci riguarda, a Gorizia hanno colpito le bacheche in piazza Vittoria e quelle sotto l’androna, oltre al muro; a Monfalcone invece hanno imbrattato i vetri delle porte. Questa mattina abbiamo fatto regolare denuncia”.

Il danno è ancora da quantificare. “Dobbiamo ancora vedere se basterà lavare la vernice – prosegue Longo -. Sulle bacheche esterne in vetro e sulle porte non dovrebbero esserci problemi, per le vetrine in plexiglas e per il muro, invece, non sappiamo ancora se si potrà solo pulire o si dovrà, in un caso, sostituirle, nell’altro, ritinteggiare”.

Di certo, Avatar non aveva bisogno di pubblicità. Nonostante la concomitante semifinale del mondiale di calcio tra Francia e Marocco, la prima giornata di proiezione ha portato in sala 120 spettatori a Gorizia e 390 a Monfalcone. “Sono numeri buoni e la speranza è che il film riporti al cinema le persone perché ce n’è davvero bisogno. La visione in 3D è stupenda: in 15 anni la tecnologia ha fatto passi avanti e l’effetto è anche migliore del primo episodio”, conclude Longo.