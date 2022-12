Ruba un fuoristrada, provoca un incidente a Monfalcone e scappa: denunciato

GORIZIA Rubò un fuoristrada parcheggiato all’interno di un cortile di una abitazione di Sagrado, per poi raggiungere, in piena notte, alla guida del veicolo il centro abitato di Monfalcone, dove riteneva ormai di essere al sicuro da possibili controlli delle forze dell’ordine.

Ha poi lasciato in sosta il mezzo di fronte ad un bar per entrarci dentro. Successivamente ha ripreso la vettura e, inserendo la retromarcia, è andato ad urtare un mezzo adibito alla pulizia delle strade che sopraggiungeva proprio in quel momento.

A quel punto è sceso e si è allontanato a piedi.

L’indomani mattina, è il 9 dicembre, a Sagrado il proprietario del fuoristrada si accorge che è sparita dal parcheggio di casa.

Va così a sporgere denuncia nella stazione dei Carabinieri di San Martino del Carso.

Le conseguenti attività investigative, svolte nell’ambito del Comando Provinciale di Gorizia e condotte anche attraverso la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza dell’area, hanno consentito ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Monfalcone di riconoscere ed identificare compiutamente il responsabile del furto, un 42enne già noto alle forze dell’ordine.

L’analisi delle immagini delle telecamere ha permesso di ricostruire tutti gli spostamenti del responsabile, riprendendolo anche quando, mentre si trovava alla guida dell’autovettura rubata, è andato a collidere con la macchina pulitrice.

Da un’accurata ispezione della zona teatro degli eventi, i militari hanno anche rinvenuto uno zaino all’interno del quale era presente della documentazione riconducibile all’autore del furto. Il fuoristrada, che ha riportato diversi danni alla carrozzeria, è stato restituito al legittimo proprietario, mentre l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Gorizia.