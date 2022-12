Cinque investimenti di pedone in un giorno in Friuli Venezia Giulia: a Gradisca 49enne in codice giallo

TRIESTE Cinque investimenti di pedone si sono verificati giovedì 15 dicembre nella nostra regione.

Per quanto riguarda la Venezia Giulia, a Gradisca d'Isonzo è stato coinvolto un uomo di 49 anni che ha riportato una ferita al capo. Sul posto sono intervenute l’automedica e un’ambulanza da Gradisca d'Isonzo. Il ferito è stato trasportato in ospedale in giallo.

Gli altri incidenti stradali:

Un uomo di 75 anni è rimasto ferito in maniera seria a seguito di un incidente stradale accaduto nel tardo pomeriggio a Cordovado, in piazza Cecchini.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, mentre camminava è stato investito da una vettura ed è stato sbalzato per alcuni metri.

Immediata la richiesta di aiuto lanciata con una chiamata al Nue112 che hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da San Vito al Tagliamento e l'elisoccorso. Arrivati anche i volontari della squadra di Protezione civile del Comune per supporto spostamento equipaggio elisoccorso.

Disposto il trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per un serio trauma cranico.

A Udine un uomo è stato investito da un'auto mentre stava camminando a bordo strada in via Martignacco, all'altezza di una farmacia.

Gli infermieri hanno inviato subito sul posto un'ambulanza con infermiere (Als).

Per lui ferite fortunatamente non gravi: è stato trasportato in codice verde al Santa Maria della Misericordia di Udine.

Sempre a Udine una ragazza è stata investita in via de Rubeis all'incrocio con via delle Ferriere. Sul posto l'ambulanza e le forze dell'ordine. Ferite lievi non gravi.

Un terzo investimento, sempre a Udine, in via Chiurlo all'incrocio con via Leonardo da Vinci. Si tratta di una donna di circa 40 anni, sbalzata e assistita dall'equipaggio di un ambulanza. Rientro in verde su ospedale di Udine.

Allertate in tutti i casi dagli infermieri della Sores anche le forze dell'ordine per quanto di competenza.