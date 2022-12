Tutto pronto per il Capodanno in piazza Unità a Trieste: ecco il programma

TRIESTE. La musica dei Magazzino Commerciale, i dj di Radio Company, lo spettacolo pirotecnico a mezzanotte, l’accesso alla piazza solo tramite i varchi, le Rive chiuse al traffico, così come Molo Audace, e bevande rigorosamente vendute senza vetro. Tutto pronto per il Capodanno in piazza Unità d’Italia, presentato ufficialmente oggi, mercoledì 14 dicembre, con il programma artistico e le regole in vigore per lo svolgimento dell’evento in totale sicurezza.

L’assessore alla Cultura Giorgio Rossi ha esordito ricordando che «finalmente dopo tre anni di stop torniamo ai festeggiamenti, con il via libera della commissione vigilanza. Abbiamo scelto una manifestazione sobria, con una spesa complessiva di 165mila euro, anche grazie al contributo della Fondazione CRTrieste».

L’allestimento del grande palco inizierà martedì 27 dicembre, per uno spettacolo dal titolo “Wonder Company 2023”. Il 31 dicembre inizio fissato alle 22.30.