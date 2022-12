Tavolo sul trasporto pubblico locale: Fedriga: “C’è il sostegno della Regione ma le aziende devono migliorare le condizioni dei lavoratori”

TRIESTE "Dalla Regione ascolto e impegno, ma le aziende del Tpl Fvg devono fare la differenza per migliorare le condizioni di lavoro ed il salario dei lavoratori".

Trieste Trasporti, venerdì di sciopero: gli autisti incrociano le braccia

Si sono incontrati martedì alle 17.30, il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e le rappresentanze sindacali del trasporto pubblico locale in un tavolo a cui sono state convocate anche le rappresentanze delle dirigenze che compongono il consorzio dei trasporti, la cosiddetta SCARL del FVG: Trieste Trasporti, ATAP Pordenone, SAF Udine e APT Gorizia.

L'incontro – recita il comunicato Usb – è arrivato in particolare alla luce delle fibrillazioni e delle mobilitazioni prodotte dai lavoratori e dalle lavoratrici del trasporto pubblico locale, che si sono imposti in una significativa vertenza per il miglioramento delle condizioni salariali e lavorative.

"Il Presidente Fedriga – si legge nella nota – ha subito colto l'intenso malessere delle maestranze, producendo immediatamente uno sforzo per garantire una risposta politica alla situazione. Al tavolo infatti è stato proposto infatti un impegno della Regione su un intervento economico straordinario a tutela del settore (3 milioni di euro), un intervento per garantire il sostegno delle necessarie assunzioni (4000 euro come incentivo alle patenti CQC per 3 anni) e un intervento sulla questione delle abilitazioni alla guida.

Il commento di Sasha Colautti di Usb Fvg: "Quello annunciato da Fedriga è un intervento positivo, che dimostra che la Regione ha saputo ascoltare le richieste di parte sindacale. Rimane il fatto che la partita si gioca per gran parte nel rapporto con le aziende che compongono la Scarl, che sembrano non cogliere le richieste dei lavoratori, su questo abbiamo chiesto un passo avanti per dirimere la vertenza, riconoscendo ai lavoratori ed alle lavoratrici degli aumenti in busta paga ed un miglioramento sostanziale di turni e condizioni lavorative".

Sciopero nazionale di 4 ore venerdì 16 dicembre

Possibili disagi al servizio di trasporto pubblico locale anche a Trieste tra le 18 e le 22.

La segreteria regionale della Cgil ha aderito allo sciopero generale nazionale proclamato per venerdì 16 dicembre.

Lo sciopero, della durata di 4 ore, interesserà sia il personale viaggiante (conducenti, controllori e verificatori) e sia il personale tecnico e amministrativo. Per il personale viaggiante, a Trieste lo sciopero avrà inizio alle 18 si concluderà alle 22.

Per il personale tecnico e amministrativo, lo sciopero riguarderà le ultime 4 ore di servizio. Nel corso della giornata potrebbero pertanto verificarsi disagi sia al servizio di trasporto (tra le 18 e le 22) e sia, al mattino, agli sportelli per il pubblico.