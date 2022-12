Perde il controllo dell’auto e si cappotta in viale Miramare a Trieste

TRIESTE. Un uomo di 75 anni è rimasto ferito questo pomeriggio, mercoledì 14 dicembre, a seguito di un incidente stradale accaduto lungo viale Miramare, a Trieste, all’altezza del rione di Roiano.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale, l’anziano ha perso il controllo della vettura che stava conducendo: l'auto è finita contro prima contro un albero e quindi si è cappottata a bordo strada.

Dopo l'allarme lanciato con una chiamata al Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e hanno allertato sia i Vigili del fuoco che le forze dell'ordine.

Pompieri e personale sanitario hanno operato in sinergia per liberare l'uomo dall'abitacolo.

Poi la corsa all'ospedale di Cattinara, in codice giallo, per un trauma al torace.