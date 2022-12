Il governo delle piattaforme digitali e l’egemonia su stati ed economie

UDINE. Che cosa avrebbe pensato Gramsci delle piattaforme digitali? Forse che, oggi, l’egemonia è loro. Più che dei governi, degli industriali, degli intellettuali. Quando un gruppo ha un’egemonia riesce ad interiorizzare negli altri i propri punti di vista. L’egemonia va ben oltre il successo economico. È l’idea secondo cui il successo è motivato, giusto, fa bene all’intera società, senza dubbi.

A discutere questo mito contemporaneo è il recente libro di Giacomini e Buriani, “Il governo delle piattaforme. I media digitali visti dagli italiani” (Meltemi 2022). Tutto nasce da un’indagine, condotta dall’Istituto IXE di Trieste, su un campione rappresentativo degli italiani. Il primo dato, evidentissimo, è che, al di sotto dell’egemonia delle big tech, covano alcuni problemi. C’è un certo distacco fra l’ambiente digitale come lo conosciamo e come lo vorremmo, e il rapporto degli italiani con le piattaforme è ricco di contraddizioni latenti.

Una di queste riguarda l’utilizzo di Internet per informarsi, che è in continua crescita. Eppure, mentre circa il 75% degli italiani ritiene affidabili i media tradizionali (televisione, radio, quotidiano), solo il 29% degli italiani ritiene affidabili le news sul maggiore social network, Facebook. Un’altra contraddizione è sui dati personali. Sappiamo che il business delle piattaforme si fonda sulla raccolta dei nostri dati. Eppure, molti non lo gradiscono: quasi il 50% ritiene che la raccolta dei dati non dovrebbe mai essere accettabile! Altri esempi? Gran parte degli italiani si affida a un solo motore di ricerca, però è favorevole alla concorrenza. Incrementa i profitti delle big tech, ma preferirebbe che fossero più tassate.

È evidente, come sostengono gli autori, che non si può rinunciare ai grandi benefici offerti da Internet. Ma è altrettanto vero che ogni comunità deve gestire le proprie innovazioni, con lo scopo di migliorarle. Il libro di Giacomini e Buriani è prezioso per almeno tre motivi: perché permette di identificare i problemi, perché spiega come la comunità scientifica e le istituzioni (soprattutto europee) stanno pensando di affrontarli, perché avanza proposte originali da dibattere.

“Il governo delle piattaforme” verrà presentato, con la partecipazione degli autori, giovedì 15 dicembre, alle ore 18, presso la sede di Confindustria a Udine, in Largo Carlo Melzi 2. Interverranno Roberto Weber, sondaggista e presidente dell’Istituto di ricerca IXE, Agostino Dovier, Professore di informatica e Fabiano Benedetti, innovativo imprenditore. Coordina il dialogo il direttore del Messaggero Veneto, Paolo Mosanghini. La partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza.