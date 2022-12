Musica, Mike Sponza presenta a Trieste il nuovo singolo natalizio

Quello di Mike Sponza, anche quest'anno, sarà un Natale non bianco, ma... blues. Il chitarrista e produttore ha appena pubblicato infatti un nuovo singolo natalizio, “Let It Fall, Hallelujah”, scritto da Eddie Catalini e interpretato con l'accompagnamento di un coro Gospel, di una big band e di un video. Il brano verrà presentato dal vivo al Loft di Trieste il 15 dicembre, in occasione della X'mas Blues Convention, evento a ingresso libero organizzato dal bluesman triestino e che avrà due ospiti nazionali, Umberto Porcaro e Marco Pandolfi.

