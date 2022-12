Scooter investe un pedone in via Battisti a Trieste, due persone ferite in maniera seria

TRIESTE. Incidente in via Battisti oggi pomeriggio, martedì 13 dicembre. All’altezza di via Palestrina, uno scooterista ha investito un pedone, settantenne, mentre attraversava le strisce ma probabilmente con il semaforo rosso perchè ingannato dalla sequenza dei colori (dà rosso ma verde per chi gira da via Battisti verso il viale).

Entrambi feriti seri, lesioni ad arti e testa. Il motociclista è finito fin quasi sotto a un bus fermo a poca distanza mentre la moto ha continuato a scivolare per 15 metri.