Incendio alla cartiera di Duino: vigili del fuoco sul posto

TRIESTE Un incendio è scoppiato nella mattinata di oggi, 13 dicembre, attorno alle 8.45, alla cartiera di San Giovanni di Duino nel Comune di Duino Aurisina.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra del distaccamento di Opicina, la squadra del distaccamento di Monfalcone, l’autobotte e l’autoscala.

Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno iniziato le fasi di estinzione delle fiamme che erano partite da un macchinario.

Al momento sono in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza per le quali si sta recando sul posto anche la squadra del nucleo regionale NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologo) del comando VV.F. di Trieste che con le sofisticate strumentazioni in dotazione provvederà a campionare l'aria all'interno e all'esterno dello stabilimento per escludere la presenza di sostanze potenzialmente nocive.

Nessuna persona è rimasta coinvolta dall'incendio le cui cause sono in fase di accertamento.