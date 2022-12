Causa un incidente in via Carducci e fugge: rintracciato dalla polizia locale a Trieste

TRIESTE Il Nucleo tecnologie stradali della Polizia Locale di Trieste ha rintracciato un pirata della strada che aveva causato un incidente in via Carducci, per poi darsi alla fuga.

Alcune mattine fa la pattuglia stava stazionando lungo la SS 202, in attesa di effettuare i controlli sui veicoli pesanti in transito, quando ha notato una Volkswagen Passat con targa slovena le cui ricerche erano state diramate nella serata precedente, da parte della pattuglia notturna, perché responsabile di un incidente con fuga.

In quell'occasione il conducente non aveva considerato affatto l'ipotesi di fermarsi per lasciare i propri dati ai fini assicurativi, ma aveva proseguito la propria marcia.

La pattuglia è riuscito a raggiungere la vettura in via Valmaura, all'intersezione con la via De Jenner, mentre effettuava una manovra di svolta a sinistra, nonostante l'obbligo di proseguire diritti.

Una volta fermata l'autovettura e, grazie all'intervento coordinato con il personale del Nucleo Infortunistica, l'uomo ha ammesso le sue responsabilità ed è stato quindi condotto nella Caserma di San Sebastiano dove gli sono state contestate le violazioni relative all'incidente accaduto in via Carducci la sera precedente: gli articoli 154 e 189 del Codice della Strada, oltre all'art.7 per la manovra di svolta in via de Jenner.