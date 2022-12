Bat, al via la prima linea di produzione nel nuovo stabilimento di Trieste

TRIESTE Una promessa è una promessa. Era giugno quando veniva posato il tetto sul primo dei due stabilimenti costruiti da British American Tobacco a Bagnoli di Rosandra. Era stato un giorno di festa e il vicepresidente di Bat Italia Andrea Di Paolo prometteva a un’affollata platea l’inizio della produzione entro fine anno. Detto fatto.

A poco più di un anno dall’annuncio ufficiale dell’investimento di 500 milioni per la costruzione del sito produttivo e a sei mesi dalla posa del tetto, nella mattinata di ieri, lunedì 12 dicembre, è entrata in funzione la prima linea di produzione dello stabilimento di Bat Italia a San Dorligo della Valle.

La prima linea realizza i prodotti a marchio Velo “Modern Oral”, ossia innovative bustine di nicotina senza tabacco da assumere per bocca come sostituivo alle sigarette. Le Velo sono al momento destinate alla commercializzazione in Danimarca, dunque non interessate dai vantaggi dell’esenzione doganale.

Al momento vengono prodotti circa 280 mila pezzi di “Modern Oral” al giorno, una cifra che salirà a 560 mila al giorno una volta finita la fase di test di qualità.

A gennaio 2023 sarà installata la seconda linea di produzione ed entro la fine dell’anno saranno attive tutte e quattro le linee nel primo stabilimento. Nello stesso edificio avrà luogo poi la produzione di prodotti farmaceutici sostitutivi della nicotina, al momento non destinati al mercato italiano.

Un secondo stabilimento verrà costruito a partire dal prossimo anno, portando a un totale di 12 le linee di produzione. Lo stabilimento dà oggi lavoro a circa 50 persone, tra assunzioni dirette e indirette.

In cinque anni, secondo il piano dell'azienda, saranno 600 le persone occupate direttamente da Bat, e 2.700 le persone coinvolte nell'indotto.