Scontro auto-scooter nella galleria di San Vito: ferito

TRIESTE Uno scooterista è rimasto ferito, attorno alle 13 di oggi, lunedì 12 dicembre, in un incidente avvenuto nella Galleria San Vito.

Per cause ancora al vaglio della polizia locale, intervenuta sui posto per il rilievi, lo scooter si è scontrato contro un’auto. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, che è rovinato sull’asfalto.

I sanitari del 118 lo hanno trasportato in ospedale in codice giallo. Non sarebbe quindi in pericolo di vita.

La galleria è stata temporaneamente chiusa.