Montagna Fvg, al via l’innevamento artificiale nelle stazioni sciistiche

TRIESTE. Comincerà lunedì 12 dicembre l’innevamento artificiale per rendere agibili da giovedì 15 le piste e gli impianti di risalita in tutte e sei stazioni sciistiche del Friuli Venezia Giulia.

Lo hanno annunciato i vertici di PromoTurismoFvg, che per questo lungo ponte dell’Immacolata avevano disposto l’apertura solo di una parte del comprensorio di Sella Nevea agli sciatori, con eccezioni a Piancavallo e sul Lussari per i pedoni e sullo Zoncolan per usufruire del nuovo anello di fondo in quota. A partire da giovedì saranno operativi i poli di Piancavallo, Sappada e Ravascletto/Zoncolan.

Venerdì 16 dicembre invece aperte seggiovie a Forni di Sopra, mentre a Tarvisio la stagione prenderà ufficialmente il via sabato 17 dicembre dove apriranno anche il parco giochi, il bob

su rotaia, l’anello di fondo dell’Arena Paruzzi e il circuito di fondo della Val Saisera. La telecabina del Lussari, invece, riaprirà venerdì per i pedoni e gli sciatori, che avranno a disposizione la pista Di Prampero alta, sino alla stazione intermedia.

A Sella Nevea rimangono peraltro in funzione regolarmente dal 12 dicembre sia la telecabina che la seggiovia, mentre la funivia del Prevala riaprirà dopo gli interventi di protezione dalle valanghe da domani 13 dicembre. Da sabato apriranno infine anche le piste Canin Turistica, l’impianto Tappeto campo scuola e le piste Campo Scuola 1 e 2.