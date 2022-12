I 50 anni degli ex alunni della Leopardi di Grado: la stessa foto con la maestra di un tempo

GRADO Proseguono le feste per classe d’età o anche quelle di studenti che in passato hanno frequentato determinate scuole. Ecco allora che capita la coincidenza del doppio anniversario e del fatto che Patrizia Bomben, la maestra di questi ex allievi (dalla classe IV, quando ha iniziato la sua attività), è andata nel medesimo anno in pensione.

Così gli alunni della sezione B, che dal 1978 al 1983 avevano frequentato la scuola elementare Leopardi, hanno deciso di ritrovarsi e festeggiare. E come allora si erano fatti fotografare dinnanzi all’ingresso della scuola Leopardi, anche oggi la foto ricordo l’hanno voluta fare, assieme alla maestra Bomben, proprio dinnanzi a quell’edificio che oggi ospita l’ufficio tecnico del Comune e la Polizia Municipale.

Gli alunni della sezione B del Leopardi in uno scatto di circa 40 anni fa

Gli alunni della sezione B del Leopardi oggi con la maestra di allora

È stata dunque l’occasione, per quegli alunni, di raggiungere pure il traguardo delle prime cinquanta primavere, coronate da una cena in amicizia piena di ricordi, come quello dell’aver partecipato, come classe scolastica, a una delle grandi edizioni del carnevale gradese. Una manifestazione di un tempo, organizzato dalla Compagnia Spettacoli Viaggianti.

Il gruppo, all’epoca si erano tutti vestiti da majorettes, si era perfino aggiudicato il primo premio nella competizione della sezione gruppi.