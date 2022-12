Scontro tra un’auto e una moto a Talmassons: morti due triestini

TRIESTE Due triestini, un uomo di 50 anni e una donna di 38, sono morti in un tragico incidente avvenuto nella tarda mattinata di domenica 11 dicembre a Talmassons, lungo la regionale 252 Napoleonica, all’altezza dell’incrocio con via Pozzecco.

I due, di cui non è stata ancora resa nota l’identità, viaggiavano in sella a una Harley - Davidson, che si è scontrata, per cause ancora al vaglio, contro una Lancia Y condotta da una 54enne residente a Lestizza.

I due motociclisti, residenti a Trieste, sono stati sbalzati sull’asfalto e hanno riportato lesioni gravissime, che non hanno lasciato loro scampo.

Sul posto hanno operato i sanitari del 118 - nelle vicinanze è atterrato l’elicottero - , due squadre di vigili del fuoco volontari di Codroipo e le forze dell’ordine.