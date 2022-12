A Monfalcone spettacolo a teatro per i bambini con l’ittero

MONFALCONE Ci si infila nell’ultimo mese dell’anno, dicembre, pensando svagatamente al cappone, ai regali, alla boccata d’ossigeno delle vacanze. Nel tourbillon dei preparativi all’ultimo minuto si rischia di restare sbalestrati davanti al vero senso del Natale. Ma questo spirito vive, palpita nell’autentica ricchezza del territorio: il suo tessuto associativo. Un microcosmo di sodalizi che anche a dicembre non perdono di vista l’obiettivo, mettono da parte il cappone per dedicarsi agli altri. E scartavetrare le asperità di un mondo spesso iniquo.

S’inquadra così l’iniziativa promossa dall’associazione Vanessa – Un ponte per la Vita e la solidarietà a favore della Pediatria dell’ospedale San Polo e in particolare dei neonati affetti da ittero. Ma per chiedere bisogna anche saper dare e ciò che alla collettività questa realtà offre, proprio a ridosso del Natale, è uno spettacolo sulle punte, grazie alla scuola Tersicore, e sulle note, grazie alla cantante Nicole Pellicani. Il 23 dicembre alle 20 sul palco del teatro Comunale, messo a disposizione dall’amministrazione. Un evento che ha già raccolto il patrocinio di Staranzano, Ronchi, Fogliano, San Pier, San Canzian e Turriaco. E che farà di certo il pienone.

Il progetto, che è stato dedicato alla memoria di Giulia Buttazzoni, adolescente triestina prematuramente scomparsa in un incidente stradale a soli 15 anni, ha come obiettivo quello di donare alla Pediatria un sistema a cuscino e una coperta a led per la fototerapia intensiva. Si tratta di tecnologia di nuova generazione e di facile impiego per la cura dell’ittero infantile, che consente di svolgere le cure in qualsiasi luogo e momento, pure nell’allattamento, senza interrompere il fondamentale contatto tra mamma e bambino.

Al reparto l’associazione vuole inoltre donare un simulatore, il manichino didattico per la rianimazione e incubazione del neonato e il dispositivo capace di fornire un feedback in tempo reale con il resoconto di ogni singola sessione. Il valore complessivo dell’attrezzatura si aggira sui 13 mila euro, iva esclusa. Contribuisce all’acquisto anche la scuola di danza Tersicore.

Lo spettacolo, che si intitola “Sui passi di Vanessa”, vedrà in scena le allieve della scuola, impegnate a danzare sulle coreografie delle maestre Cristiana Capaldi, Lisa Colautti e Iana Doubrovina. Parteciperà la vocalist Nicole Pellicani. A presentare la serata invece Rachele e Daniele Poropat. L’ingresso è su prenotazione e per informazioni si può scrivere a vanessa29onlus@libero.it oppure telefonare al numero 3427810970. Chi volesse contribuire, può fare una donazione sul conto corrente con Iban IT02N0887764660000000338549, Bcc di Staranzano e Villesse, causale: “Vanessa per la Pediatria Progetto 2022”.