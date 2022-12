I residenti di Basovizza scendono in strada per protesta contro i Tir

Una cinquantina di residenti di Basovizza sono scesi in strada con cartelli e slogan per protestare contro il transito dei mezzi pesanti lungo la statale 14, cioè a pochi passi dalle loro case. Un problema di cui si discute da parecchi mesi e che peraltro trae spunto da un’evidente violazione delle norme, perché nel tratto che costeggia l’abitato è in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti. «Ma gli autisti di questi colossi della strada – spiega Carlo Mezgec, portavoce del Comitato “No Tir”’, artefice e organizzatore della manifestazione di oggi – non rispettano tale disposizione e lo possono fare perché i controlli, che sollecitiamo da tempo, non arrivano. Così – aggiunge – tutto procede come se nulla fosse, con il conseguente pericolo per quanti vivono e lavorano in questa zona». Video di Andrea Lasorte. Qui l'annuncio della protesta.

01:22