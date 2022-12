Regionali, Patuanelli (M5s): “Non posso candidarmi in Fvg”

TRIESTE "Non posso candidarmi" alla presidenza della Regione in Friuli Venezia Giulia "perché sono al mio secondo mandato e le nostre regole non prevedono il passaggio di carica da un'elezione all'altra. Ho l'onore di essere stato rieletto al Senato e svolgo nell'interesse pubblico dei cittadini nel modo migliore possibile il mio ruolo attuale".

Lo ha puntualizzato Stefano Patuanelli (M5S), a chi gli chiedeva, a margine di un incontro promosso dal Movimento a Trieste, se intendesse candidarsi alle prossime elezioni regionali.

"Bisogna trovare la persona che sia la migliore interprete possibile del programma che costruiremo per il Fvg in queste settimane. Non si può partire dal candidato ma dalle cose che servono alle persone", ha aggiunto.

"Ci stiamo confrontando con le altre forze politiche che si oppongono alla rielezione di Fedriga - ha concluso - però siamo concentrati su individuare elementi di programma e proposta che contraddistinguono la nostra forza politica rispetto alle altre".