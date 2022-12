Nella prima foto in alto a sinistra, l’ingresso del condominio Ater di via Battera 28, in cui si è verificato l’accoltellamento del sessantenne serbo. In basso, il coltello da cucina utilizzato dalla compagna dell’uomo. Nella foto grande, a destra, l’entrata del gruppo di palazzine popolari. Nella stessa zona, a novembre, si erano verificate due rapine. Ponziana è nuovamente protagonista di episodi di violenza. Fotoservizio Lasorte