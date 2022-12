In 50 alla fiaccolata di sostegno ad Assange a Trieste: «No all’estradizione»

TRIESTE. Fiaccolata a sostegno di Julian Assange, ieri pomeriggio, da largo Barriera a piazza Oberdan. Camminando in via Carducci ha aperto il corteo lo striscione “libertà per Assange” seguito da circa una cinquantina di persone che reggevano, nonostante il forte vento e la pioggia, fiaccole e bandiere e cantavano in coro «libertà d’informazione, per Assange nessuna estradizione».

Uno tra loro ha dichiarato: «La libertà d’informazione è molto importante a prescindere dalla veridicità dei fatti e noi siamo qua per batterci a favore di questo». La fiaccolata è stata appunto promossa per Julian Paul Assange, giornalista, programmatore e attivista australiano, incarcerato nel Regno Unito per aver divulgato su wikileaks, organizzazione di cui è cofondatore e caporedattore, 251.000 documenti diplomatici statunitensi che attestavano possibili crimini di guerra compiuti dagli Stati Uniti. A organizzare e partecipare alla fiaccolata i gruppi Coordinamento No Green Pass Trieste, Alister e Studenti contro il Green pass. Tra questi, così un giovane studente: «La persecuzione dei giornalisti esiste da sempre, Assange non è l’unico e ce ne sono tanti che ancora oggi vengono eliminati fisicamente, ma sono sempre esseri umani e Assange è diventato un caso simbolo», per sottolineare poi come il corteo voglia essere un modo per «continuare a sensibilizzare l’opinione pubblica».

Un altro partecipante ha sottolineato: «Il senso di questa fiaccolata è forte, cioè dimostrare che ci sono persone in giro per il mondo che si oppongono a questa barbaria giudiziaria che molto probabilmente potrebbe portarlo all’estradizione in America. Noi siamo per la libera informazione e diciamo no a tutto questo»