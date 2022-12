Il Friuli Venezia Giulia è tra le prime in Italia per positivi Covid ricoverati negli ospedali

Il Friuli Venezia Giulia è tra le prime regioni in Italia per ricoveri Covid nelle terapie intensive (solo la Liguria ha un’occupazione più alta) e nei reparti ordinari. È quanto emerge dal report settimanale Iss-ministero della Salute che evidenzia peraltro la discesa della curva della pandemia, con una diminuzione superiore al 15% dei casi negli ultimi sette giorni rispetto ai sette precedenti.

Quello del maggior numero di positivi in ospedale come effetto ritardato di un rialzo dei contagi è ormai noto. Ma è altrettanto consolidato, da mesi, il dato di pazienti infetti ma costretti all’assistenza ospedaliera per altre patologie. «Con Covid e non per Covid», aveva sintetizzato una settimana fa il direttore generale di Asugi Antonio Poggiana; e la situazione è rimasta sostanzialmente la stessa.

Il report nazionale, in ogni caso, fotografa i numeri dei ricoverati con tampone positivo e calcola i tassi di occupazione rispetto ai posti letto Covid che le Regioni dichiarano come potenzialmente attivabili. Stando alla rilevazione di giovedì 8 dicembre, il tasso di occupazione nelle aree mediche in Italia sale al 14,5% dal 13,3% della settimana precedente, e pure nelle terapie intensive si segnala una crescita: dal 3,2% al 3,4%.

Nel dettaglio dei territori, aumentano da 7 a 9 le regioni in cui il tasso di occupazione dei reparti ordinari supera la soglia di allerta del 15%. Si tratta di Umbria (33,2%), Liguria (31,6%), Valle d'Aosta (28,4%), Fvg (22,9%), Emilia Romagna (19,4%), Marche (18,6%), Abruzzo (18,5%%), Veneto (16,5%) e Calabria (15,6%). Quanto alle terapie intensive (nessuna regione supera il tetto del 10%), i valori maggiori si registrano in Liguria (7,1%), Fvg (6,7%) e Abruzzo (6,1%). Guardando al bollettino Fvg di ieri, la situazione è stabile nelle aree mediche (296 ricoverati, occupazione dei 1.277 posti letto attivabili al 23,2%) e in miglioramento nelle terapie intensive (9 pazienti gravi, occupazione dei 175 posti letto attivabili pari al 5,1%).

A Cattinara, fa sapere il direttore di Anestesia Rianimazione Giorgio Berlot, la terapia intensiva non ha comunque alcun ricoverato Covid. Quanto al trend del coronavirus in regione, tenendo conto che i 182 positivi dell’8 dicembre sono un dato da giorno festivo, nell'ultima settimana si sono contate circa un migliaio di infezioni in meno della settimana precedente (da 6.002 del periodo 25 novembre - 2 dicembre a 5.064 del 3-9 dicembre, pari a un -15,6%, con un’incidenza calata da 501 a 423 ogni 100.000 abitanti). Guardando invece ai decessi, l'amministrazione regionale ne ha comunicato uno nelle ultime 24 ore, per un totale da inizio pandemia di 5.740.

Secondo Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, «i numeri non sono però più un indicatore affidabile della circolazione virale, sottostimata almeno del 50% sia per l’utilizzo diffuso di tamponi “fai da te” sia per il mancato testing di persone asintomatiche o paucisintomatiche». Gimbe osserva inoltre che «a partire dalla fine di settembre il tasso di ospedalizzazione sul totale dei positivi è raddoppiato sia per l’area medica (da 0,8% a 1,6%) sia per la terapia intensiva (da 0,03% a 0,06%) e il numero dei decessi continua a salire raggiungendo numeri che non si registravano da metà agosto». Di qui il rinnovato appello alle somministrazioni booster del vaccino per anziani e fragili.