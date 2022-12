Accoltellato alla gola in casa a Trieste, la compagna arrestata: tra le accuse c’è il tentato omicidio

TRIESTE. Formalizzato l’arresto, la Procura ipotizza i reati di tentato omicidio o, in alternativa, di lesioni aggravate. Si trova ora in carcere la donna 54enne di origine serba, Suzana Stamenkovic, accusata di aver accoltellato il compagno nella serata di venerdì 9 dicembre nell’appartamento dove risiede la coppia, al civico 28 di via Battera, nel rione di Ponziana. Nella serata di venerdì era stata subito portata in Questura per gli accertamenti e nelle scorse ore è scattato l’arresto. Utilizzato un coltello da cucina.

Ferito alla gola, la convivente in Questura a Trieste: ecco cosa sappiamo dell’accoltellamento a Ponziana piero tallandini 09 Dicembre 2022 il delittopiero tallandini

L’uomo, 60 anni, ha raccontato ai primi soccorritori di essere stato accoltellato mentre stava dormendo. Pur sanguinando copiosamente, era uscito dall’appartamento e aveva percorso le scale condominiali fino a raggiungere l’esterno. Chiazze di sangue sono tuttora visibili sulla rampa di scale e sul pavimento dell’atrio d’ingresso condominiale al pian terreno, e ci sono tracce ematiche anche su corrimano e maniglia.

Trieste, uomo accoltellato in casa nel rione di Ponziana

Il coltello era stato trovato all’esterno, sull’asfalto, sotto la pioggia. È presumibile che l’uomo, dopo essere stato colpito, sia quindi riuscito a prenderlo e a portarlo via con sé. Pur riuscendo a camminare, era visibilmente in stato di shock e faticava ad esprimersi in modo comprensibile. Aveva perso anche molto sangue.

Resta da chiarire è se il ferimento sia inquadrabile nel contesto di un’eventuale lite tra i due conviventi. Tra lunedì e martedì ci sarà l’interrogatorio di convalida dell’arresto.