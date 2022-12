Infortunio sul lavoro a Monfalcone: 50enne colpito al braccio da un bilanciere di 20 quintali

MONFALCONE Un uomo di circa 50 anni è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro accaduto intorno alle 12 nella zona industriale del porto di Monfalcone. Per cause in corso di accertamento l’uomo è stato colpito a un braccio da un bilanciere di circa 20 quintali di peso.

Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto l'equipaggio di un'ambulanza da Monfalcone.

L'uomo è stato assistito dall'equipe sanitaria, con il supporto dei Vigili del fuoco, e trasportato all'ospedale di Monfalcone, fortunatamente in condizioni non gravi.