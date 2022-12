Sgonico, scontro tra auto e bicicletta: ciclista ferito

SGONICO. Scontro tra auto e bicicletta questa mattina, mercoledì 7 dicembre, intorno alle 11.30 a Sgonico, all'altezza dell'incrocio tra la ex Sp1 e l'ex Sp35.

Nell'impatto, avvenuto per cause in corso di accertamento, è rimasto ferito l'uomo che stava pedalando in sella alla bici. Dopo l'allarme lanciato con una chiamata al Nue112, gli infermieri della centrale Sores hanno inviato immediatamente sul posto l'equipaggio dell' automedica e quello dell'ambulanza. L'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale.